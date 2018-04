Omrop TIP: It bêste fan LF2018

Het is 2018, wat betekent dat heel Leeuwarden en ook Fryslân de culturele hoofdstad van Europa is. Op donderdag 12 april start bij Omrop Fryslân het programma 'It bêste fan LF2018'. Van alle reportages die Omrop Fryslân maakt over de LF2018-projecten is het programma 'It bêste fan 2018' gevormd, dat iedere donderdag om 18.45 op televisie komt.

Weten wat er speelt bij LF2018 en de mooiste projecten meekrijgen? In het programma 'It bêste fan LF2018' wordt het beste uitgelicht. In de eerste aflevering op donderdag 12 april zijn de eerste reportages te zien.



DNA

In het schooltelevisieprogramma Tsjek wordt iedere weken het DNA van een jongen of meisje uit de klas gecheckt. Bijzondere verhalen wisselen hilarische af. In deze reportage het bijzondere verhaal van Gerrit de Vries (13). In februari 2017 kreeg hij te horen dat hij hersenstamkanker heeft. In Tsjek myn DNA vertelt Gerrit zijn bijzondere verhaal.

Sjen yn it tsjuster

Een nachtelijke voorstelling in Burgwerd als eerbetoon aan dichter Tsjêbbe Hettinga.



Planeet Escher

Er wordt hard gewerkt aan de Escherdekens voor Culturele Hoofdstad 2018. Ook in Makkum komt het het ene kleed na het andere op tafel. Al twee jaar komt een groep vrouwen eenmaal per maand bijeen in de bibliotheek van Makkum om te werken aan de gekleurde dekens.



Lân fan taal

In Leeuwarden is de Talentuin en het Talenpaviljoen geopend. Beide zijn onderdeel van een van de meest prominente projecten van LF2018: Lân fan taal. De Talentuin is een audio-avontuur in de Prinsentuin.

It bêste fan LF2018 is vanaf donderdag 12 april iedere donderdag om 18.45 uur te zien op televisie. Meer informatie staat op Omropfryslan.nl/itbestefanlf2018.