Friese fietsenmaker hoofdpersoon in film 'The Bastard'

Een film met de titel 'The Bastard' heeft misschien wel een heel onverwachte hoofdpersoon: de Friese fietsenmaker Michiel Hoek uit Oudemirdum. De film draait sinds kort in de bioscopen. Vijftien jaar geleden kreeg Hoek een brief die zijn leven compleet op de kop zette. Die brief kwam uit Ethiopië en had zijn halfbroer als afzender. De halfbroer fan Michiel blijkt in de gevangenis te zitten voor moord. Hoek wist voor die tijd niet af van het bestaan van zijn halfbroer Daniel. Vader Joop werkte voor een suikerbietenfabriek en had, zonder dat zijn andere kinderen dat wisten, nog een zoon op de wereld gezet.

Michiel doet zijn best om zijn halfbroer Daniel uit de gevangenis te krijgen. Dat lukt, maar de band tussen beide broers wordt nooi echt fantastisch. Regisseur Floris-Jan van Luy legt dit verhaal vast in de film 'The Bastard'. De film wordt donderdagavond vertoond in Slieker in Leeuwarden. Maandag 23 april wordt een speciale avond georganiseerd in het dorpshuis van Oudemirdum. Ook hier zal de film worden vertoond.