"Achterstand in bouw komt niet door tekort aan heipalen"

Eventuele achterstanden in de bouw zijn niet het gevolg van een tekort aan heipalen. Dat zegt directeur Wim Comello van Haitsma Beton in Kootstertille in reactie op geluiden uit de bouwsector, dat heipalen en andere materialen moeilijk zijn te verkrijgen. Volgens Comello is het wel druk, maar kan het bedrijf met een goede planning en inzet de orders goed nakomen.

Wel ziet hij dat de kostprijs oploopt, omdat de grondstoffen duurder worden. Ook is het moeilijk om aan vakmensen te komen. Dat geldt voor de gehele bouwsector. Haitsma heeft voor het eerst een groep Roemenen aan het werk. Comello denkt dat het tekort aan personeel de komende jaren de grootste uitdaging voor de sector vormt.