Nederlandse voetbalvrouwen spelen in Heerenveen

De Nederlandse voetbalvrouwen spelen op 12 juni een WK-kwalificatiewedstrijd in het Abe Lenstra Stadion. Slowakije is de tegenstander. Het is voor het eerst dat de Oranje Leeuwinnen in Heerenveen spelen.

WK in Frankrijk

De ploeg, met Sherida Spitse uit Sneek als aanvoerder, speelt nog drie WK-kwalificatiewedstrijden. Nederland moet in een poule van vijf landen als eerste eindigen om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK 2019 in Frankrijk. Na vijf wedstrijden staan de Oranje Leeuwinnen bovenaan in de poule.

Nog drie wedstrijden

Naast de thuiswedstrijd tegen Slowakije speelt Nederland nog uit tegen Noord-Ierland en Noorwegen. Dat laatste land lijkt de grootste concurrent wat betreft rechtstreekse kwalificatie.

Record

Vorige week waren er in Eindhoven nog meer dan 30.000 toeschouwers bij een wedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen. Dat was een record.