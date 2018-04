Krachtenwijzer moet kwetsbare jongeren zelfredzamer maken

Jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen voortaan makkelijker aangeven wat ze wel en niet zelf kunnen. Daar is de Krachtenwijzer voor ontwikkeld. Dat is een digitaal programma waarin wordt bijgehouden, waar de jongeren zichzelf mee kunnen redden en waarmee niet. De Krachtenwijzer is opgezet door Reik in Leeuwarden, een organisatie die kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking begeleidt.

De ouders en begeleiders kunnen bij het programma, maar de jongeren zelf ook. Zo zijn ze ook meer eigen baas over hun leven. Met de Krachtenwijzer moet het makkelijker worden, om één behandelplan op te stellen voor de jongere zelf en zijn of haar familie. Op die manier kan de begeleiding worden verbeterd.