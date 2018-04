Dronrypsters naar Raad van State tegen bedrijventerrein

Twee inwoners van Dronryp hebben de Raad van State ingeschakeld om te voorkomen dat het bedrijventerrein voor hun deur uitbreidt. Ze zeggen dat de eerdere gemeente Menameradiel de uitbreidingsplannen er nog even snel heeft doorgedrukt, voordat die opging in Waadhoeke.

De uitbreiding bestaat uit een klein en een groter deel dat wordt verbonden met een nieuwe weg. De twee Dronrypsters hadden willen meepraten over het ontwerp, maar dat is niet gebeurd. De Raad van State doet over twee weken uitspraak.