Camerabeelden brandstichting moskee Drachten online gezet

De politie heeft camerabeelden online gezet van de brandstichting bij de moskee aan de Langewyk in Drachten, in de nacht van 9 op 10 februari. De politie is nog steeds op zoek naar de dader en hoopt zo tips binnen te krijgen. Op de beelden is een persoon te zien met een brandbare vloeistof. De persoon steekt de vloeistof aan en gaat er daarna vandoor. Op de plek van de brand heeft de politie een zwarte leren handschoen gevonden.

Mensen die informatie hebben over de brandstichting kunnen zich melden bij de politie.