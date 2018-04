Schaatsster Heather Bergsma neemt een pauze van twee jaar. Dat meldt de NOS. De Amerikaanse wil met haar man, schaatser Jorrit Bergsma, een familie beginnen en Nederlands leren.

De 29-jarige Bergsma haalde bij de laatste Winterspelen in Zuid-Korea brons met de Amerikaanse achtervolgingsploeg en pakte in 2013 de wereldtitel op de sprint. Ze is nog steeds wereldrecordhoudster op de 1500 meter.

De schaatsster sluit niet uit dat ze over twee jaar terugkomt op de ijsbaan.