Bulthuis: "Ik ben klaar voor het echte werk"

"Ik ben klaar voor het grote werk." Dat zegt Dave Bulthuis. De Heerenveen-verdediger is sinds drie weken terug van een blessure en vindt dat hij klaar is voor een basisplaats. Of dat erin zit, weet hij niet. "Dat is uiteraard aan de trainer. Ik heb nu nog geen idee, we woensdag ook vrij geweest en gaan later trainen op het veld."

Bulthuis is syn basisplak kwytrekke oan Lucas Woudenberg op de linksbackpositie. "Het is vijf jaar geleden dat ik op de linksbackpositie heb gespeeld. Bij FC Utrecht was dat", vertelt Bulthuis. "Mijn voorkeur gaat uit naar centraal achterin. Dat weten ze bij Heerenveen ook. Linksback kan ook, maar centraal is wel mijn favoriet. Het is wel even wennen links achterin."

Bruijn weer basisspeler

Jordy Bruijn begint waarschijnlijk zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo weer in de basis. Vorige week maakte hij z'n de debuut als basisspeler. Bruijn speelt op de plek van de geblesseerde Stijn Schaars. "Dit voelt als een kans die ik moet pakken. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd tegen Groningen. Mijn contract loopt hierna nog een seizoen met nog een optie. Ik wil nu laten zien dat ik belangrijk kan zijn." Bruijn kwam in 2016 over van Jong Ajax. "Ik ben een echte Amsterdammer. En ja, ook een Ajax-supporter. Ik heb het hier goed naar mijn zin. Heerenveen is lekker rustig. Dat is soms wel even wennen. Mijn vriendin wordt hartje centrum Amsterdam. Dat bruizende mis ik wel eens."

Heerenveen speelt zaterdagavond om 19.45 uur in Venlo tegen nummer 12 VVV-Venlo. Die wedstrijd wordt live uitgestuurd op Omrop Fryslân Radio. Heerenveen moet bij de eerste acht eindigen om de play-offs te halen.

Stand

6 PEC Zwolle 30-43

7 Vitesse 30-42

8 Hearrenfean 30-40

--------------------------------------------------

9 ADO Den Haag 30-40

10 Excelsior 30-38

Resterende schema Heerenveen

VVV-Venlo - Heerenveen

Heerenveen - ADO Den Haag

NAC Breda - Heerenveen

Heerenveen - Feyenoord