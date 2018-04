VIDEO: Achter de schermen bij Frisian Flag

De spanning in de wereld neemt toe. Syrië is een groot strijdtoneel, en Rusland en de Verenigde Staten staan lijnrecht tegenover elkaar. De oorlogstaal vliegt ons om de oren. In zekere zin geeft het de noodzaak aan van de oefeningen die nu worden gehouden op de Leeuwarder vliegbasis.

Frisian Flag: een ingewikkelde meerdaagse oefening met meer dan zeventig vliegtuigen, en duizend man extra personeel. Een bijzondere operatie waar Omrop Fryslân bij hoge uitzondering achter de schermen mocht kijken. Het resultaat daarvan ziet u in onze reportage.