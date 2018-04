Na 70 jaar nog steeds gelukkig met elkaar...

De Leeuwarders Joop en Coby Adema zijn donderdag 70 jaar getrouwd. En dan gebeurt er heel wat: veel bezoek, een bloemstuk van de Commissaris van de Koning, en burgemeester Crone die hoogstpersoonlijk op de koffie komt.

Het is allemaal drukte die het echtpaar rustig op zich af laat komen. Want ze zijn blij met elkaar en vertellen graag over hun leven. Over de verkering in de oorlogstijd, het werk in de vleesgroothandel, de gehandicapte dochter, de andere kinderen en de kleinkinderen. Maar centraal staat wel dat ze na al die jaren nog steeds zeer blij met elkaar zijn.

Een strijd

Aan het huwelijk in 1948 ging nog een verkeringsperiode van zeven jaar vooraf. Dat was een zware tijd waarin Joop moest onderduiken en eigenlijk alles onzeker was. Nu zijn er zeven kinderen, tien kleinkinderen, en zes achterkleinkinderen.

Een van de kinderen heeft een verstandelijke beperking en dat heeft het leven van de Adema's voor een groot deel bepaald. Ze werden regionaal en landelijk actief om voor de belangen van deze groep op te komen. In Fryslân was in de jaren '50 eigenlijk niets aan voorzieningen geregeld, en zo kwam het dat de dochter van het echtpaar in de buurt van Nijmegen in een instelling moest wonen. Wat de Adema's eigenlijk niet het ergst vonden, was dat ze de zeggenschap over hun dochter in die tijd ook nog kwijtraakten aan de instelling.

"Ik bepaal zelf"

De Adema's hebben er mede voor gezorgd dat de situatie rond gehandicapte kinderen allemaal veranderd is, en dat ouders nu gewoon de zeggenschap over hun kinderen houden. Die mentaliteit zit er trouwens nog steeds in. Sinds kort wonen ze in Erasmushiem in Leeuwarden en horen ze regelmatig: "Dit kan zo niet hoor, weet u wel hoe oud u bent?" "Daar moeten ze mee ophouden, ik bepaal zelf wat en hoe ik het wil", vertelt een zelfbewuste Coby Adema.