Cambuurtrainer Hake gunt Van Kippersluis basisplaats

Kevin van Kippersluis mag vrijdag opnieuw in de basis beginnen bij SC Cambuur. De aanvaller liet zich de laatste twee wedstrijden goed zien, met drie goals en één assist, waardoor trainer René Hake in het duel met FC Dordrecht niet om hem heen kan. Het is nog onduidelijk of Martijn Barto in de basis begint. Hij ging vorige week door zijn rug en miste de afgelopen twee wedstrijden. Woensdag en donderdag heeft Barto weer met de groep meegetraind.

"Hij is fit genoeg om in de basis te beginnen", zegt Hake over Barto. "Maar ik weet nog niet of hij gaat beginnen." Het meespelen van Ricardo Kip, die vorig week tegen FC Den Bosch geblesseerd uitviel, is nog onzeker. "Hij heeft aangepast getraind. We gaan nog beoordelen of hij beschikbaar is."

Kansen

Tegenstander Dordrecht werd winnaar van de derde periode, maar die ploeg heeft het de laatste weken moeilijk. Drie van de vier wedstrijden werden verloren en de afgelopen twee duels kreeg Dordrecht maar liefst tien tegendoelpunten. "Daar liggen voor ons kansen. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten de goede lijn door trekken", vertelt Hake, die wel waarschuwt voor de aanvallers van Dordrecht. "Daarin hebben ze een aantal jongens met kwaliteit, zoals Hamer, Mahmudov en Mutzers."