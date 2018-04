UPDATE: Treinen rijden weer na fatale aanrijding Hurdegaryp

Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen is weer op gang gebracht. Door een dodelijke aanrijding met een persoon bij het station in Hurdegaryp lag het treinverkeer donderdag in beide richtingen van ongeveer elf uur 's ochtends tot halverwege de middag stil.

Vervoerder Arriva heeft bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Reizigers die al in de trein zaten, werden naar het hotel in Hurdegaryp overgebracht en vanaf daar verder gebracht.

Volgens de politie gaat het om een geval van zelfdoding.