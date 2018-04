De gemeente Heerenveen gaat met ondernemers, omwonenden en plaatselijk belang in Akkrum kijken naar de uitbreiding van enkele winkels in het centrum van het dorp. De Poiesz supermarkt, de Hubo en bloemenwinkel De Vlijtige Lies zitten nu nog in één gebouw, maar hebben aangegeven dat ze op die plek willen uitbreiden.

De gemeente wil graag meewerken aan de plannen, maar eist wel dat er voldoende draagvlak voor is. Om dat te krijgen, wordt er de komende tijd gekeken naar de beste oplossing.