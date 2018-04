Acteur Pierre Bokma zal de audiotour bij de tentoonstelling over de graficus M.C. Escher in het Fries Museum inspreken. In het museum is van 28 april tot en met 28 oktober een grote expositie met meer dan honderd werken van de in Leeuwarden geboren Escher. Bokma leest voor uit de brieven en dagboeken, waarin Escher verslag deed van zijn reizen en zijn leven.

Er komt ook een Engelse audiotour. Die wordt ingesproken door de Britse filmregisseur Peter Greenaway.