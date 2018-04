Niet drie, maar voortaan zes keer eten in het ziekenhuis

Patiënten in ziekenhuis MCL in Leeuwarden krijgen voortaan zes keer per dag eten aangeboden. Ze kunnen dan zelf kiezen wanneer ze wat willen eten. De gerechten zien er volgens het ziekenhuis ook nog eens heel aantrekkelijk uit.

Het Leeuwarder ziekenhuis werkt voortaan wat het eten betreft met het nieuwe concept 'Puur'. Het gezonde eten bevordert volgens het ziekenhuis het herstel van de patiënten. Ze hebben een succesvolle pilot gedraaid op meerdere afdelingen en voeren het nu in het hele ziekenhuis in. Het MCL werkt samen met Van Hoeckel, een leverancier van innovatieve maaltijden in de zorg.

Het ziekenhuis wil in 2020 vooroplopen op het gebied van gastvrijheid en zorg die op de patiënt gericht is.