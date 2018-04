Moeder en minderjarige dochter gepakt voor drinken alcohol

De politie heeft woensdag een moeder en haar dochter aangehouden voor diefstal in een winkel. De moeder, een 36 jarige vrouw uit Leeuwarden, was met haar 16 jarige dochter bij een supermarkt in de stad toen ze werden betrapt op het stelen van drank.

De beide vrouwen hadden in de winkel een flesje Flügel achterovergeslagen. Waarna ze de lege flesjes weer terug het schap zetten. Flügel is een klein flesje drank met tien procent alcohol. Toen de politie de moeder confronteerde met de misdaad, en het feit dat haar dochter drank dronk, zei ze dat ze er geen problemen mee had dat haar minderjarige dochter alcohol dronk.

De vrouwen zijn meegenomen naar het bureau, en voor de dochter is een zorgmelding gemaakt.