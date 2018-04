Fries Museum heeft hoogste entreeprijs van Fryslân

Het Fries Museum in Leeuwarden is met een entreeprijs van 13 euro het duurste museum in Fryslân. Bezoekers van het Museum Stedhûs Sleat in Sloten en het Titus Brandsma Museum in Bolsward zijn met een toegangskaartje van 3 euro het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek van website Kortingscode.nl. Die heeft de toegangsprijzen van alle 28 Friese musea die meededen aan de Museumweek onderzocht.

Bron: Kortingscode.nl

De gemiddelde prijs van een museumkaartje is in Fryslân 6,73 euro. Dat is ruim anderhalve euro minder dan het landelijke gemiddelde van 8,30 euro. Landelijk gezien is de Hermitage in Amsterdam met bijna 30 euro het duurste museum.