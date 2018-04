Raad van Leeuwarden buigt niet voor eisen stadionbouwer

De raad van Leeuwarden wil niet opnieuw om tafel met de ontwikkelaars van het nieuwe Cambuurstadion en het gebied daaromheen. Een grote meerderheid wil vasthouden aan de afspraken, zoals die vorig jaar in juli in de raad gemaakt zijn. Daarmee willen ze dus niet op de eisen van grote marktpartijen ingaan. De marktpartijen eisen meer parkeerruimte en willen de komst van een grote bouwmarkt in de buurt van het stadion tegenhouden.

Volgende week woensdag gaan de marktpartijen in gesprek over het conflict wat nu ontstaan is, maar er lijkt zoals het nu staat geen beweging in te zitten. Al sluiten sommige partijen niet uit dat het gesprek van volgende week daar nog verandering in kan gaan brengen.