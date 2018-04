Festivals eisen duidelijkheid van gemeente Leeuwarden

Als er niet heel snel een goed festivalbeleid in de gemeente Leeuwarden komt, dan haken er festivals af. Dat zeiden de organisatoren van de grote festivals en Tjeerd van Bekkum, de directeur van LF2018, woensdag in IepenUp.

"Ik heb wel eens het gevoel, dat er bij de gemeente te weinig gebeurt om de problemen op te lossen", zegt Paul van Berlo van Into the Grave. "Iedereen bij de gemeente doet wel zijn of haar uiterste best, maar het loopt niet synchroon en dat botst wel eens", legt Sjoerd Bootsma van Welcome to the Village uit.

De organisatoren geven aan dat de festivals die in Leeuwarden gehouden worden, wel zo geworteld zijn dat ze niet makkelijk te verplaatsen zijn. "Maar we lopen hier achter de feiten aan. In 2018 komt alles wel goed, maar ik maak me echt zorgen voor wat er daarna komt", waarschuwt Tjeerd van Bekkum.