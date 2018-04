Laatste voorwerk voor voorstelling 'Lost in the Greenhouse'

Al weken zijn er acteurs aan het repeteren in de broeikassen bij Sexbierum. Tussen de tomaten- en paprikaplanten wordt vanaf vrijdag het theaterstuk 'Lost in the Greenhouse' vertoond. Friese en Poolse arbeiders beleven er van alles. Naast het werk zijn er conflicten, roddels en liefde.

Vrijdag is de try-out, dus er moet nog druk gerepeteerd worden in de hitte van de broeikassen. De spelers drinken extra water, om het te kunnen volhouden. Bezoekers hoeven zich echter geen zorgen te maken over de hoge temperaturen. 's Avonds, als het stuk wordt vertoond, is het niet warm meer en moet je zelfs een jas aan.

Het stuk van theatergezelschap Orkater wordt tot en met mei vertoond en is al bijna uitverkocht. Lost in the Greenhouse is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018.