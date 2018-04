Zingende weg is voortaan 'stille weg'

De zingende weg bij Jelsum, die maandag officieel geopend werd, is weer stil. De geluidsstrepen zijn door een vrachtwagen met speciale apparatuur van het wegdek verwijderd. Het was eigenlijk de bedoeling dat dat pas over een paar maanden zou worden gedaan, maar omwonenden hadden zoveel last van het geluid, dat ze er 's nachts van wakker lagen. Er was een speciale markering op de weg aangebracht, die het Friese volkslied liet horen als je er met de auto overheen reed. Het hele project heeft de provincie zo'n 80.000 euro gekost.

De muziekweg bij Jelsum heeft niet een lang bestaan gekend. Hij zorgde meteen na de opening namelijk al voor klachten. Voor automobilisten die al rijdend over de strepen het Fries Volkslied hoorden, kan zoiets wel leuk zijn, maar voor de omwonenden was er niets leuks aan. Zij konden niet slapen van het geluid, dat soms ook nog als een kakafonie klonk als auto's achter elkaar over de strepen reden. Eén van de omwonenden had het zelfs over "geestelijke mishandeling."

Er wordt nu hard gewerkt om de strepen van de weg te halen. De borden die bij de muziekweg horen, zijn al opgeruimd. Als de strepen weg zijn, wordt er een nieuwe laag asfalt gestort. Het werk aan de weg zal waarschijnlijk nog een groot deel van de nacht duren.

De opschudding omtrent de zingende weg haalde de nationale en internationale pers. Gedeputeerde Sietske Poepjes nam de klachten serieus en beloofde om met een oplossing te komen. Ze heeft haar belofte nu dus waargemaakt. Suggesties dat de 'Fries volkslied-streep' wel op de Afsluitdijk aangelegd kon worden, wees Poepjes van de hand. De Afsluitdijk is geen provinciale weg, maar een rijksweg. Wat betekent dat Poepjes hier niets over te zeggen heeft.