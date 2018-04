Ultraloper Julius van der Werf rent bij elf steden langs

Op 19 mei lopen er een aantal hardlopers bij de Friese elf steden langs. Julius van der Werf uit Leeuwarden is een van de lopers. De ultraloper traint bij Loopgroep Leeuwarden en heeft al een paar lange runs achter zijn naam staan. De 227 kilometer lange Elfstedentocht is een nieuwe uitdaging, want zo'n lange loop heeft Julius nog nooit gelopen.

Zijn langste loop tot dusver, was 100 kilometer in Winschoten. Ook heeft Van der Werf al bijna alle grote marathons van Europa gelopen. In Zuid-Afrika heeft Van der Werf aan de two Oceans Marathon van 56 kilometer meegedaan. Toen hij die goed volbracht had, kwam er een nieuwe uitdaging: de Comrades Marathon, ook in Zuid-Afrika. Die loop is 88 kilometer lang en gaat door heuvels en bergachtig gebied.

Buikje

Van der Werf is een geval apart wat betreft hardlopen. In 2007, toen hij 49 jaar was, liep hij namelijk nog helemaal niet. Een beginnend buikje was de aanleiding om te beginnen met hardlopen. Hij begon te trainen en ging meteen serieus aan de slag, zodat hij de marathon van Rotterdam kon lopen. In 2008 was het zover. Daarop volgden de Slachte en Berenloop op Terschelling. En toen was er geen houden en keren meer aan. De Leeuwarder ging van Berlijn via Barcelona naar Rome en Parijs. Hij liep de daarop volgende jaren marathons door heel Europa. Toen hij ze allemaal gelopen had en Zuid-Afrika ook behaald was, moest er een nieuwe uitdaging komen. En die is er nu: De Elfstedenloop.

Trots

Met ongeveer dertig andere lopers zal hij proberen om 'de tocht der tochten' te lopen. De lopers moeten de 227 kilometer binnen 32 uren volbrengen. Een spannend avontuur voor Van der Werf. De langste training die hij deed, was 140 kilometer. Hoe hij de laatste 90 gaat doorkomen, is de vraag. Volgens Julius is het eerst genieten, dan doorzetten en dan 'de dood of de gladiolen'. Bij de loop wordt hij gesteund door leden van de loopgroep waar hij mee traint. Die vinden het geweldig dat Julius het avontuur aandurft en zullen er alles aan doen om hem goed naar de finish te begeleiden. Ze zijn in elk geval nu al trots.

De geest is de baas

Volgens Julius kunnen mensen meer dan ze denken. Toen hij met het lopen begon, had hij ook niet gedacht dat hij dit ooit nog eens zou doen. Het is volgens hem met name een mentale kwestie. Natuurlijk moet je wel aanleg hebben voor het hardlopen, maar de geest is de baas. Doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat je verder komt dan je misschien verwacht had, maar de steun van zijn omgeving heeft uiteraard ook invloed.

Het loopje van Julius lijkt misschien niet heel soepel, maar dat maakt niet uit. Zijn looptrainer Jacob van der Leij zegt dat hij dit ook nooit verwacht had: "Als je hem zo ziet lopen, dan geef je hem nog geen kwartje. Maar ik ben er zeker van dat hij het kan. Hij kan zover lopen." Julius zelf zegt dat je vertrouwen in jezelf moet hebben en dat alle goede adviezen prima zijn, maar je je eigen stijl vast moet houden.

19 mei

Op 19 mei begint de Elfstedenloop. Tussen de 30 en 40 lopers starten om 11 uur in Bolsward om daar ook weer te finishen. Om mee te mogen doen, moet je verschillende lange lopen gedaan hebben. Er is een strenge selectie. 32 Uren na de start moet iedereen binnen zijn. Julius vindt het een groot avontuur, maar zijn vrienden en trainer hebben er alle vertrouwen in dat het hem gaat lukken.



Wat Julius na deze loop gaat doen, weet hij nog niet. Zijn vrouw heeft dezelfde vraag ook al gesteld, want is er nog een grotere uitdaging dan dit? Julius weet het niet. "Eerst deze tocht maar doorkomen, dan zien we dan wel weer verder."

De door Julius van der Werf gelopen runs:

2008 Rotterdam / Slachte/ Berenloop

2009 Leeuwarden / Berlijn / Berenloop

2010 Apeldoorn / Rotterdam / Amsterdam

2011 Rome / Keulen / Berenloop

2012 Barcelona / Slachte / Berenloop

2013 Parijs / Luxemburg / Valencia

2014 Rotterdam / Sneek / Berenloop

2015 Wenen / Berlijn / Athene

2016 Two Oceans 56 km Kaapstad ZA / Slachte / Amsterdam

2017 Rotterdam / Comrades 88 km Durban ZA / Winschoten 100km / Florence / 24uur Deventer (waarvan 16 uren gelopen)