GGZ zet VR-bril in om psychiaters naar Fryslân te halen

Virtual Reality moet psychiaters over de streep trekken om in Fryslân te willen werken. De GGZ Fryslân staat momenteel op een grote beurs, die volledig in het teken van psychiatrie staat, in Maastricht. GGZ Fryslân heeft speciale brillen mee, waardoor een virtuele versie van onze provincie te zien is. Fryslân kampt, net als veel andere regio's in Nederland, al jaren met een tekort aan psychiaters. Al die regio's strijden dus samen om psychiaters.

De geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, heeft steeds meer moeite met het vinden van genoeg geschikt personeel. Er is een groot aantal open vacatures bij de GGZ. Met name psychiaters zijn moeilijk te vinden, maar ook psychologen en verpleegkundigen zijn van harte welkom in de organisatie.

Volgens Adriaan Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Fryslân, ligt de reden van het grote aantal open vacatures in een optelsom van factoren. Zo is het aantal opleidingsplekken bij de GGZ de afgelopen jaren teruggelopen. Daarnaast kiezen veel mensen voor een parttime baan of eigen praktijk, waardoor ze niet meer op de vacatures van de GGZ solliciteren.