LIVE: IepenUP over festivals

Gezelligheid, biertjes en livemuziek, dat is waar de meeste festivalgangers blij van worden. Maar wat biedt een festival, naast ontspanning, aan de bezoekers? Dat is het thema van IepenUP deze week. Iedereen is welkom in Neushoorn om mee te praten. Meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Waarde van festivals

Ook vrijwilligers, omwonenden en organisatoren van verschillende festivals komen langs om mee te praten. Zo schuiven er mensen aan van Psy-FI, Into The Grave, CityRock, Welcome to The Village en Promised Land. Daarnaast is er een festivalquiz, muziek van Joya Mooi en een column van Cilla Geurtsen, cultuurjournalist bij de Leeuwarder Courant.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.