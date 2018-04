KWF wijst op gevaren van de zonnebank

Mensen die onder de zonnebank gaan, lopen een groot risico op huidkanker en daarom moeten er waarschuwingsborden bij zonnebanken komen. Daar roepen dermatologen en de KWF Kankerbestrijding toe op.

Bij zonnestudio Ursus in Leeuwarden staan veertien zonnebanken van zeven verschillende types. Gaby de Kruyf denkt dat het risico wel meevalt, als de zonnebanken verantwoord gebruikt worden. Gaby licht haar klanten goed voor over hoe de zonnebank gebruikt moet worden en kijkt naar wat er bij de klant zijn of haar huid past. Ook moeten klanten zich insmeren voor ze onder de zonnebank gaan. Als het bij de kuit begint te prikkelen is dat een teken dat je onder de zonnebank moet gaan," vertelt Gaby. Buiten zitten als de zon schijnt, is ook schadelijk. Zo snel mogelijk bruin willen worden, is nooit goed.

Appie Postma heeft eerst getraind in de sportschool en gaat daarna onder de zonnebank. De zonnebank gaat op standje turbo en Appie ligt er twintig minuten onder. Hij verbrandt niet snel. "Maar het is wel warm." Zijn vrouw heeft huidkanker gehad, maar Appie is daar niet bang voor. "Een zonnebank zou zelfs beter zijn dan de zon. Ik smeer me wel in."