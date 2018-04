Het bestuur van winkeliersvereniging H&I in Drachten is opgestapt. Naar eigen zeggen willen ze ruimte maken voor een nieuwe start en nieuwe mensen. Het laatste jaar is er door het Platform Overleg Centrum Ondernemers (POCO) al naar een nieuwe centrumorganisatie gezocht.

In die nieuwe club moeten bijvoorbeeld ook culturele instellingen worden vertegenwoordigd. Daarnaast moet de belangenbehartiging professioneler van opzet zijn.