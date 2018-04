NK metselen: "Met je handen werken, moet weer cool worden"

In Grou strijden twaalf jongens in de finale van het Nederlands Kampioenschap metselen. Twee van hen zijn Fries. In het Wilhelminapark moeten de jongens toegangspoorten bouwen, die door studenten van de TU Delft ontworpen zijn. De ontwerpen zijn gebaseerd op de stijl van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. De opdracht is vrij moeilijk en de jongens moeten samenwerken. "Zoiets heb ik nog nooit gemaakt", vertelt deelnemer Gerben uit Moddergat. Hij zit in het examenjaar van het Dockinga College. Mike is de andere Fries die meedoet. Zijn vader Klaas werkt ook in de bouw en vindt het prachtig dat hij meedoet. "Ik ben er trots op."

Mart Eerligh, directeur van de organisatie, vindt het een mooi gezicht om alle jongens hard aan het werk te zien. "We hebben ze nodig. Het moet weer cool worden om met je handen te werken. Je kunt in de bouw je brood tegenwoordig dik verdienen. Er is perspectief in de bouw."

Het NK is een initiatief van de Nederlandse baksteenindustrie. Op deze manier willen ze het vak van metselaar promoten en meer jongeren richting de bouwsector lokken. Voorafgaand aan het NK zijn er acht regionale voorrondes gehouden, waarbij de twaalf finalisten geselecteerd zijn. De wedstrijden zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Het kampioenschap voor vmbo-leerlingen wordt voor de 66e keer gehouden. De winnaar krijgt de Zilveren Troffel mee naar huis.