Karen Bies voor schrijfproject 'Oare Wurden' naar Ierland

Schrijfster en programmamaakster Karen Bies (1968) is door de jury van het literaire uitwisselingsproject Oare Wurden gekozen voor een verblijf in Ierland. Oare Wurden / Other Words is een uitwisselingsproject voor schrijvers in kleine Europese talen.

Bies noemt haar ambitieuze plan 'de simmer fan Ids'. Ze wil in Ierland een Fries verhaal voor jongeren (15 tot 20 jaar) schrijven, maar uiteindelijk moet het een roman en filmscenario voor een muziekfilm opleveren. Ze werkt daarbij samen met de Friese band WIEBE. Ze kiest bewust voor deze doelgroep omdat ze vindt dat er te weinig aan Friestalige boeken, series en film voor jongeren verschijnt. Ze zal komende zomer acht weken verblijven in het Ierse plaats Belmullet. Daarvandaan zal ze regelmatig publiceren over haar ervaringen via een blog op de website van Oare Wurden.

Record

Voor dit verblijf in Ierland hadden maar liefst tien kandidaten zich aangemeld: vijf schrijvers en vijf schrijfsters. In het ruim tweejarige bestaan van dit project is dat een record. Er zaten voorstellen bij voor poëzie, proza, graphic novel, toneel en reisverhalen.

Oare Wurden geeft schrijvers de kans om acht weken in het buitenland te wonen en te werken. Doel van zo'n verblijf is om een literair werk te maken, mee te doen aan het culturele leven in het gastland en een nieuw (schrijvers)netwerk op te bouwen. Het uiteindelijke literaire werk wordt in het Engels en in de andere deelnemende talen vertaald en op de website van Oare Wurden gepubliceerd.

Eerder waren André Looijenga in de stad Bitola (Macedonië), Bart Kingma en Gerard de Jong in San Sebastián (Baskenland) en Hein Jaap Hilarides in Maribor (Slovenië). Het project Other Words / Oare Wurden wordt uitgevoerd door Tresoar, in opdracht van de provincie Fryslân .

Het project is onderdeel van het LF 2018-programma Lân fan taal, dat als doel heeft om Fryslân als publieks - en kenniscentrum voor meertaligheid te positioneren.