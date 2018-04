De bestuurder van een maaltijdservice-auto kwam woensdag met zijn busje klem te zitten in een tunnel. Hij was onderweg naar De Tike, toen hij Rottevalle een onderdoorgang te laag inschatte. De bestuurder had buiten de koelinstallatie op het dak van de bus gerekend.

Een berger heeft de bus eruit gehaald. De bus is met grote schade afgevoerd. Het is niet bekend of er mensen tevergeefs hebben zitten wachten op hun maaltijd.