Experiment met spreekuurrechter is succesvol

De spreekuurrechter bij de rechtbank van Noord-Nederland is een succes. De rechtbank heeft anderhalf jaar geëxperimenteerd met zogenoemde spreekuren bij geschillen. 55 Zaken zijn op het spreekuur behandeld. Bij verreweg de meeste zaken is geschikt (80 procent). De rechtbank pleit voor een vervolg op het experiment ook in andere delen van het land.

Vooral snelheid van behandeling en de lagere kosten waren succesvol. Of dat ook zo zou werken als er een minder controleerbare toestroom is, is de vraag. Dat zou volgens de rechtbank verder moeten worden uitgezocht bij experimenten op grotere schaal.