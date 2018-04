Directeur Bert van der Hoek vertrekt bij De Friesland

Directievoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland vertrekt per 1 oktober bij de zorgverzekeraar. Van der Hoek en De Friesland zijn in goed overleg tot dat besluit gekomen. De directie zal tot die tijd bestaan uit Van der Hoek, Georgette Fijneman, Han Tanis en Steven Hofenk. Volgens De Friesland is daardoor de continuïteit gewaarborgd en kan de fusie van De Friesland en Zilveren Kruis soepel verlopen.

De twee zorgverzekeraars zijn op 1 april samengevoegd. Bert van der Hoek is drie jaar lang bij De Friesland directievoorzitter geweest.