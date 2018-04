Biografie zet Joast Halbertsma in breder perspectief

Een nieuwe biografie over Joast Hiddes Halbertsma laat zien dat hij veel breder was georiënteerd dan alleen op Fryslân. Schrijfster Alpita de Jong werkte acht jaar aan het boek 'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man' en heeft daarvoor veel archiefonderzoek gedaan. "Hij is veel meer dan alleen Mister Fryslân. Ik heb zijn handschriftelijk materiaal bestudeerd. Zijn reisverslagen naar Rome, Napels en Parijs bijvoorbeeld zijn heel interessant. Veel mensen wisten ook niet dat hij allemaal lezingen heeft gehouden, over van alles en nog wat, over politiek, economie maar ook over Japanners en Chinezen. Die heb ik nu in mijn boek op een toegankelijke manier openbaar gemaakt."

Halbertsma was niet alleen regionaal, maar ook internationaal georiënteerd. "Die combinatie maakt hem uniek, dat zie je niet veel in de negentiende eeuw. Het was een unieke Fries en een unieke wereldburger."