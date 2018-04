Minder afval van Vlielander stranden opgehaald

Bij de jaarlijkse schoonmaakactie is dit jaar tien kuub aan afval van de stranden van Vlieland gehaald. Dat is volgens Staatsbosbeheer flink minder dan in voorgaande jaren. Met name grote netten en touwen worden vaker opgeruimd. Bij een campagne van frisdrankfabrikant Rivella met Doutzen Kroes zijn grote afvalbakken op de stranden van het Waddeneiland geplaatst, om bezoekers meer bewust te maken van wat ze weggooien. Dat levert volgens Sonja Vrijenhoek van Staatsbosbeheer wel wat op.

Voor het opruimen van het kleinere afval mag volgens haar nog wel meer aandacht komen. ''De kleinere stukken plastic komen we vaak in de magen van zeehonden tegen.'' De natuurorganisatie houdt de schoonmaakactie al zo'n twintig jaar met gemeente, KNRM, defensie en vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn niet alleen eilanders, maar ook toeristen die hun vakantie hier op afstemmen om te kunnen meehelpen.