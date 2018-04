Twee aanhoudingen in onderzoek naar dode man in Heeg

Twee mannen zijn woensdagochtend aangehouden in het onderzoek na een dode man in Heeg. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Leeuwarden en een 52-jarige man uit Joure. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 56-jarige man uit Heeg. Die werd op dinsdag 6 februari in zijn woning aan de Molefinne in Heeg gevonden.

Uit onderzoek van de politie bleek niet direct dat het om een misdrijf zou gaan. Ook sectie van het Nederlands Forensisch Insituut (NFI) en sporenonderzoek gaven nog geen uitsluitsel. Na het opstarten van het Team Grootschalige Opsporing ((TGO) kwam het vermoeden dat de inwoner van Heeg door een misdrijf om het leven is gebracht.