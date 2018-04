Acht en zeven jaar geëist voor overval op inwoner Nes

Voor de rechtbank in Leeuwarden is acht en zeven jaar celstraf geëist tegen twee van de verdachten in de mishandelingszaak in Nes, gemeente Heerenveen. Een man, afkomstig uit Servië, heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan de overval op een 73-jarige antiekhandelaar en hoorde zeven jaar als eis. De antiekhandelaar werd in juni 2016 in zijn woning overvallen, vastgebonden en mishandeld.

Tegen de man die gezien wordt als de 'kwade genius' achter de overval, een inwoner van Emmen, werd acht jaar geëist. Twee anderen, die bij deze zaak zijn betrokken, wordt heling ten laste gelegd. Tegen deze verdachten werden taakstraffen geëist. Bij de overval werd tafelzilver en antiek gestolen.