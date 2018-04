De problemen met wachttijden voor rijexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen spelen niet in Fryslân, zegt woordvoerder Irene Heldens van het CBR. Landelijk moeten mensen, die examen willen doen, bij de helft van de examenplaatsen langer wachten dan de zeven weken die er voor staan.

In Fryslân wordt die termijn gemakkelijk gehaald. In Leeuwarden en Heerenveen is de wachttijd vier weken, in Sneek slechts twee weken.