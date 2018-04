Amerikaans ambassadeur Hoekstra zal Elfstedentocht fietsen

De ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, Pete Hoekstra, zal op tweede pinksterdag deelnemen aan de fietselfstedentocht. Zijn dochter komt voor de gelegenheid over uit Amerika om mee te fietsen. Dat werd woensdagochtend duidelijk bij de ontvangst van Hoekstra op het provinciehuis.

Directeur Bert Looper van Tresoar overhandigde Hoekstra de resultaten van een onderzoek naar zijn familiegeschiedenis, die teruggaat tot 1780. Hoekstra werd in 1953 geboren in Groningen, maar verhuisde naar Amerika. Hij is nu een vooraanstaand politicus van de Republikeinse Partij.en is een vertrouweling van president Donald Trump.