Fenna Kalma schiet Oranje onder de 19 naar EK

Fenna Kalma uit Haskerhorne had dinsdag met drie doelpunten een groot aandeel in de 6-0 overwinning van Oranje onder de 19 jaar tegen Hongarije. Door de winst is het team van bondscoach Jessica Torny geplaatst voor het Europees kampioenschap, dat fan 18 tot en met 30 juli in Zwitserland wordt gespeeld.

Kalma, spits van SC Heeerenveen, kwam bij het begin van de tweede helft in het veld. Het was toen nog 0-0. Kalma maakte de eerste, de tweede en de vijfde goal voor Nederland. Eerder scoorde ze ook al tegen Zweden (1-1). Oranje onder de 19 won op het kwalificatietoernooi in Hongarije ook met 6-0 van Slovenië. Aan het EK doen acht landen mee.