Sherida Spitse scoort voor Oranjevrouwen, WK is dichterbij

Sherida Spitse uit Sneek maakte de tweede goal in de wedstrijd Nederland-Ierland, waardoor het WK dichterbij is voor de Oranjevrouwen. De ploeg van coach Sarina Wiegman won dinsdagavond overtuigend met 2-0 bij Ierland op bezoek.

Grootste concurrent

Ierland is, op basis van de tussenstand in kwalificatiegroep 3, de grootste concurrent van Nederland. De Ieren hadden evenveel punten als de Nederlanders: tien punten uit vier wedstrijden. Alleen de groepswinnaar plaatst zich meteen voor het WK.

Doelpunten voor Nederland

Het eerste doelpunt werd gemaakt door Lineth Beerensteyn die in de elfde minuut in een wissel Vivianne Miedema verving, die niet helemaal fit was. Halverwege de eerste helft maakte Sneker Sherida Spitse dus de tweede goal. De middenvelder mocht aanleggen, omdat Danielle van Donk was neergetrokken in het strafschopgebied. Oog in oog met keeper Marie Hourihan maakte Spitse geen fout.

Tweede helft

In de twee helft lukte het Oranje niet om te domineren en ging het heen en weer, waardoor de wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning.