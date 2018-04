Slachtoffer (14) krijgt excuses voor voetbalincident

De man die bij de wedstrijd van SC Heerenveen tegen FC Groningen van vorige weekeinde een 14-jarige jongen bij de keel heeft gegrepen, heeft in een mail zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer. De man schrijft, niet onder zijn eigen naam, aan de familie dat er drank in het spel was. Hij is bereid om persoonlijk zijn excuses aan te bieden, zegt hij.

Voetbalclub Groningen heeft de jongen een plaats aangeboden in de skybox van de Euroborg, en SC Heerenveen geeft hem drie VIP-kaarten voor de wedstrijd van Heerenveen tegen Feyenoord.