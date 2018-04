Vanwege een brand bij een transportbedrijf in Tijnje zijn dinsdagavond twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd. Dat meldt de brandweer.

Er was brand in een loods van het transportbedrijf. Die is niet verloren gegaan. De brand zat in het gedeelte van het gebouw dat als kantoor werd gebruikt. Met slootwater in de buurt had de brandweer de brand al snel onder controle, al was het wel nodig om een tijdje na te blussen.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.