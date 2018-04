Paques uitgeroepen tot Friese onderneming van het jaar

Het bedrijf Paques uit Balk is verkozen tot 'Friese onderneming van het jaar'. Na een voorselectie werden zes bedrijven genomineerd. Daar kwamen weer drie finalisten uit. Naast Paques Holding waren dat Sidijk uit Heerenveen en Spits uit Oosterwolde. De winnaar werd dinsdagavond bekendgemaakt in de Neushoorn in Leeuwarden, het eindstation van het programma dat op meerdere locaties in de Friese hoofdstad plaatsvond.

Paques is een belangrijke schakel in de water-infrastructuur en waterzuivering. De jury kende de prijs toe, omdat het bedrijf vernieuwend bezig is. De juryleden stemden unaniem voor Paques en het publiek koos ook voor het bedrijf uit Balk.

Paques werd in 1990 ook al uitgeroepen tot 'Friese onderneming van het jaar'.