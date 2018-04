Celstraf van 2,5 jaar voor hennephandel en witwassen geld

Een inwoner van Oosterwolde is tot twee-en-een-half jaar celstraf veroordeeld voor het in bezit hebben van 31 kilogram hennep en voor witwassen. Hij had een geladen pistool onder zijn matras liggen. De man werd in 2015 in Noordwolde aangehouden, waar hij toen woonde met zijn vriendin. De politie deed een onderzoek naar hem en ook naar zijn halfbroer (47) uit Assen, omdat er tips binnen waren gekomen dat ze in de hennephandel zaten.

De man uit Oosterwolde zei dat hij de hennep niet verhandelde, maar deze gebruikte om er CBD uit te halen, een alternatief middel voor het bestrijden van pijn. Wat hem door de mand deed vallen waren onverklaarbare hoeveelheden geld, en een BMW voor de deur. De rechtbank achtte hennephandel en witwassen bewezen.

De halfbroer kreeg ook straf. Hij moet een half jaar de cel in voor witwassen van geld, omdat hij veel contant geld in huis te liggen had, en veel op de bank had staan. In beide gevallen is niet bekend hoe de man aan het geld is gekomen. Beide mannen moeten al het witgewassen geld terugbetalen aan de staat.