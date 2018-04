Indrukwekkende herdenking bij verzetsmonument Allardsoog

Het was dinsdag 73 jaar geleden dat bij Allardsoog, vlakbij Bakkeveen, tien verzetsstrijders werden gefusilleerd. Dat gebeurde drie dagen voor de bevrijding. Ook nu was de herdenking bij het monument in het bos weer een indrukwekkende bijeenkomst, met toespraken van burgemeester Van Selm van Opsterland en nabestaanden, gedichten van schoolkinderen en het samen zingen van het Wilhelmus.

De beide basisscholen van Bakkeveen, openbare basisschool De Oanrin en christelijke basisscholen Betrouwen hebben het monument geadopteerd en organiseren om de jaarlijkse herdenking. Meester Pieter Nauta, directeur van Betrouwen, opende de bijeenkomst met een persoonlijk verhaal over de oorlogsjaren van zijn vader. Daarna deden ook een aantal nabestaanden nog spontaan hun verhaal. Zij spraken grote waardering uit voor de organiserende scholen die zo ook nieuwe generaties weten te betrekken bij de herdenking.