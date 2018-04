Sander Arends naar kwartfinale ATP-toernooi Marrakech

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft dinsdagmiddag in Marrakech (Marokko) de kwartfinale bereikt van het ATP-toernooi. Samen met zijn Canadese maat Adil Shamasdin won hij, na een spannende wedstrijd in een tiebreak met 7-5 en 7-6, van Malek Jaziri en Lamine Quahab. In die kwartfinales nemen ze het waarschijnlijk op tegen de als eerste geplaatste Nikola Mektic en Alexander Peya. Die moeten dan nog wel hun wedstrijd bij de laatste zestien winnen.

Het was de eerste wedstrijd van Arends met zijn dubbelpartner uit Canada. De komende weken is de Leeuwarder van plan meer wedstrijden te spelen met Shamasdin.