Provincie: extra geld voor eventueel tekort bijeenkomst WTC

De provincie trekt extra geld uit om een eventueel tekort op te vangen bij de organisatie van de mondiale jaarbijeenkomst van alle World Trade Centers van de wereld. Die is over twee weken in Leeuwarden.

Financiën

Eerder heeft de provincie al 35.000 euro toegezegd, als de organisatie de financiën niet rond krijgt, kan er nu maximaal 60.000 euro bij komen. De gemeente Leeuwarden en het Friese bedrijfsleven hebben ook extra geld toegezegd als er een begrotingstekort ontstaat, meldt de provincie.

Goed voor Leeuwarden

De provincie zegt dat de inkomsten en uitgaven van de organisatie tot nu toe tegenvallen. Fryslân wil de zogenoemde 'general assembly' wel graag hebben: het evenement zou goed zijn voor de horeca in Leeuwarden, en het zou ondernemers een kans bieden om internationaal te netwerken.