Actie voor de Friese roodbonte koeien

Er zijn tientallen ideeën voor het behouden van de Friese roodbonte koeien. Al sinds de middeleeuwen lopen deze koeien in de Friese weilanden, maar nu zijn er nog slechts vierhonderd van over. De Stichting Roodbont Fries Vee maakt zich grote zorgen. Daarom heeft Omrop Fryslân creatievelingen opgeroepen om met ideeën te komen voor het behoud van dit stukje levend erfgoed.

Kaas, vlees en een beleefcentrum

''Als dieren hun nut verliezen, dan sterven ze uit'', zegt Herman van Vliet. Hij is hobbyboer en heeft een foodtruck: 'Lekkere Trek'. Daarmee verkoopt hij eten voor een eerlijke prijs, om oude rassen te steunen. Hij verkoopt al vijf jaar hamburgers met alleen vlees van Friese roodbonte koeien, en denkt dat dit weleens de oplossing kan zijn voor het probleem.

Ook kaasboer Jorrit Haantjes vindt dat we het in de etenshoek moeten zoeken. ''Een soort van kaas van melk van de roodbonte koeien. Als we daar een eerlijke prijs aan hangen, dat is het voor boeren veel aantrekkelijker om deze koeien te houden.'' Hij weet dat mensen best wel wat meer willen betalen, als het voor een goed doel is.

Beeldend kunstenaar Ids Willemsma's idee heeft niets te maken met eten. Hij wil een fok- en beleefcentrum creëren: een boerderij met een stuk land. In dit centrum moet alles gebeuren om het ras te behouden.

Nog niet genoeg

Heeft u ook zo'n goed plan om deze roodbonte koeien te behouden voor Fryslân en voor de wereld? Mail fryslanhjoed@omropfryslan.nl met uw idee om deze koeien te redden. In Samenwerking met u, reclameman Wytze Visser en de Stichting Behoud Roodbont Friese Vee gaan wij met de beste ideeën aan de slag.