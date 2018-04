Omrop TIP: inzicht in de wonderlijke wereld van M.C. Escher

Zijn werk hangt in menig klassenlokaal, kantoorruimte, staan in schoolboeken, als afbeelding op prullaria en screensavers. Niemand wist met een magische combinatie van kunst en wiskunde zulke prachtige illusies te creëren als Maurits Cornelis Escher (1898-1972). In Fryslân DOK een uniek inzicht in Escher's leven en zijn werk, bekeken door de ogen van mensen met een fascinatie voor de kunstenaar.

Hij werd geboren in Leeuwarden, en dat is voor het Fries Museum voldoende reden om vanaf 21 april een grote tentoonstelling aan hem te wijden. Curator Judith Spijksma heeft de taak de expositie op te zetten, en heeft zich voorgenomen duidelijk te maken welke weg Escher heeft genomen om tot zijn ironisch werk te komen, waarbij vissers veranderen in vogels, en mensen over eeuwig oplopende trappen wandelen.

In Italië bezocht Escher veel locaties die voor hem dienden tot inspiratie. Samler Frederico Giudiceandrea heeft een eigen collectie Esscher-printen aangelegd, die het restaurant zijn van die trektochten. Filmmaker Robin Lutz legt de laatste hand aan in een uitgebreide documentaire over het leven en werk van de kunstenaar. Lutz moest daarvoor grote zoektochten afleggen die hem leidden door Italië en Nederland.

De Fryslân DOK documentaire 'M.C. Escher' is op zondag 15 april om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.