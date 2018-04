Steeds meer Friezen laten zich testen op soa's

Steeds meer Friezen laten zich bij gezondheidsdienst GGO Fryslân of de HIV-poli van het Leeuwarder ziekenhuis MCL testen of ze een geslachtsziekte hebben of niet. Daarbij wordt er bij meer mensen ook daadwerkelijk een geslachtsziekte vastgesteld. Het grootste deel van de mensen is onder de 25 jaar. Die hebben ook steeds vaker onveilige seks. Vooral besmettingen met chlamydia nemen toe. De GGD Fryslân maakt zich daar zorgen over.

In totaal testten 335 Friezen in 2017 positief op chlamydia, tegenover 311 in 2016. Ook gonorroe is vaker vastgesteld: 84 keer in 2017 tegenover 60 een jaar eerder. De grootste risicogroepen zijn daarbij nog steeds mannen die seks hebben met mannen en mensen die in de seksindustrie werken.